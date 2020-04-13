​لمنع كارثة صحية.. طلب برلماني لفرض حظر شامل يوم شم النسيم

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وعملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212، من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن فرض حظر التجوال الكامل يوم شم النسيم.

وتضمن الطلب التأكيد أن الأسر المصرية اعتادت على الخروج للحدائق والتنزهات، في هذه المناسبة من كل عام، ومن ثم منع التجمعات من قبل المواطنين يساعد في تقليل انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

ولفت عضو النواب إلى أن التراخي في اتخاذ قرار حظر التجوال، قد يتسبب في كارثة صحية تعود بالضرر على جميع المواطنين، على أن يستثنى من قرار الحظر، الأطقم الطبيبة والإعلاميين والصحفيين والعاملين في المجالات الإنتاجية كالمصانع.

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