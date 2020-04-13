وزيرة الصحة تكشف عدد المصابين بكورونا داخل الفنادق ونزل الشباب

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهي "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة"، بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الصحة وعدد من قيادات الوزارة؛ للاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم، أنه متابعة لما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هناك ٢١ حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، من أصل ١٨٥ متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا، كما لفتت إلى أنه جاري نقل اليوم، عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.

وشددت الوزيرة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن ١٠٥ أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.

كما توجهت "زايد" بالشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.