"الكهرباء": إطلاق التيار في خط برج العرب جهد 220 كيلو فولت

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، تقريرًا من المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حول الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220 كيلوفولت.

وتضمن التقرير إعلان إطلاق التيار لتغذية المشروعات الاستراتيجية في مدينة برج العرب الترفيهية والساحل الشمالي، وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولي مع ليبيا، علمًا بأن الخط جهد 500 ك.ف والذي سيعمل بشكل مؤقت على جهد 220 ك.ف، ونفذت المشروع شركة السويدي بتكلفة تصل إلى 364 مليون دولار أمريكي، وبطول الخط يصل إلى 258 كم ويشمل على عدد 634 برجًا.