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لمن لم يسجل للحصول على المنحة.. القوى العاملة: احذروا هذه الشائعة

08:18 م الإثنين 13 أبريل 2020
لمن لم يسجل للحصول على المنحة.. القوى العاملة: احذروا هذه الشائعة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

نفت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة، حول توجه العمالة غير المنتظمة، ممن لم يسجلوا أسمائهم على موقع الوزارة للحصول على منحة الـ500 جنيه، التوجه إلى الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل، والحصول على المنحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا الأمر عاري تمامًا عن الصحة.

وأهابت الوزارة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أن هدف من يطلق الشائعات إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة في اليوم الأول.

وأكدت الوزارة للمواطنين، أن أي جديد سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلًا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفي كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

وزارة القوى العاملة مواقع التواصل الاجتماعي مجلس الوزراء منصة Edmodo برامج office

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