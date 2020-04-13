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​خطاب برلماني لرئيس الوزراء لتوفير طائرات تنقل المصريين العالقين في الخارج

08:25 م الإثنين 13 أبريل 2020
​خطاب برلماني لرئيس الوزراء لتوفير طائرات تنقل المصريين العالقين في الخارج

النائبة غادة عجمي

كتب- أحمد علي:

توجهت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بخطاب للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن العالقين المصريين في الخارج وصعوبة مواجهتهم للظروف سواء مادية أو نفسية.

وتوجهت عضو النواب، بالشكر للحكومة على الإدارة الجيدة والوطنية لما تمر به البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد، والإدارة الجيدة والرشيدة لما تمر به البلاد من أزمة، بما يعد وسام على صدر كل مواطن مصري يفتخر بحكومته ويفتخر بما تقدمه لها.

وطالبت بضرورة توفير طائرات لنقل العالقين المصريين في الخارج من بعض الدول، لاسيما الإمارات والسعودية والكويت التي تجاوز أعداد العالقين فيها الكثير، بالإضافة إلى بعض المصريين العالقين في بالي وتشاد وبعض الدول الأخرى مثل أمريكا وألمانيا.

غادة عجمي مجلس النواب مصطفى مدبولى المصريين بالخارج إحنا أقوى من كورونا

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