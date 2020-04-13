​برلماني يطالب وزير الرياضة بتقديم دعم مالي لأندية القسمين الثالث والرابع

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طالبه فيها بالإسراع في تقديم دعم مالي عاجل للأندية ومراكز الشباب المشتركين بالقسم الثالث والرابع.

وقال مرشد إن هذه المؤسسات الرياضية الجاذبة للشباب والمواهب الرياضية التي تتخطفها الأندية الجماهيرية الكبرى، تواجه مشكلات مالية مزمنة، وأصبحت خزائنها خاوية، وأوشكت على إغلاق أبوابها بسبب الديون المتراكمة عليها، مؤكدًا أن هناك العديد من هذه المؤسسات التي توقفت عن سداد مستحقات اللاعبين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وطالب عبدالعزيز ويزر الرياضة، بسرعة التدخل في تقديم دعم مالي لهذه الأندية ومراكز الشباب، سواء من الوزارة أو اتحاد الكرة لإنقاذها وصرف مستحقات اللاعبين.