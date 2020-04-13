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لماذا عدلت الخرطوم اقتراح ملء سد النهضة ليتوافق مع رغبة إثيوبيا؟ مسئول سوداني يرد

07:28 م الإثنين 13 أبريل 2020
لماذا عدلت الخرطوم اقتراح ملء سد النهضة ليتوافق مع رغبة إثيوبيا؟ مسئول سوداني يرد

سد النهضة

كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، كواليس ما حدث في شهر ديسمبر الماضي خلال اجتماع الأطراف الثلاثة بالقاهرة حول سد النهضة، عندما قدم السودان مقترحًا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وبعدها بشهر تم إدخال تعديلات على المقترح، وصفت من قبل الخبراء بأنها جاءت مفصلة لمصلحة الجانب الإثيوبي.

وقال عباس لـ"مصراوي" في أول حوار مع وسيلة إعلامية مصرية منذ تعليق مفاوضات سد النهضة، وينشر لاحقًا: "نعم السودان في ذلك الاجتماع قدم مقترحًا متكاملًا حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدمت الدول الأخرى مقترحاتها وكما هو متوقع في أي عملية تفاوضية لابد من إجراء بعض التعديلات هنا وهناك للوصول لنقطة يمكن الاتفاق عليها".

وأضاف: "لا نريد الخوض في التفاصيل الفنية للمقترح ولكنها بصفة عامة تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، كما يغطي المقترح سلامة التشغيل وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث".

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سد النهضة ياسر عباس إثيوبيا

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