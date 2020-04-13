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كل أسبوعين.. الصحة توجه بتحليل كورونا للعاملين بمستشفيات الحجر والإسعاف (مستند)

07:12 م الإثنين 13 أبريل 2020
كل أسبوعين.. الصحة توجه بتحليل كورونا للعاملين بمستشفيات الحجر والإسعاف (مستند)

وزيرة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، بصرف كواشف سريعة للحجر الصحي والإسعاف ومستشفيات الصدر والحميات والعزل بعدة محافظات؛ في إطار خطة التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ومن المقرر توفير الكواشف لإجراء الاختبار السريع لمقدمي الخدمة الصحية، على أن يتم عمل مسح أولي لجميع العاملين في مستشفيات الحميات، ومستشفيات الصدر، ومستشفيات العزل، والعاملين بالإسعاف المخصص لنقل الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بكوفيد -19.

ووفق خطاب أرسله الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إلى مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، فإنه يتم إعادة إجراء الاختبار بشكل دوري كل أسبوعين للحالات السلبية، على أن يجري اختبار تأكيدي (PCR) للحالات الإيجابية.

كان الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، قال إن 13% من الإصابات بكورونا في مصر هم من العاملين بالمجال الصحي.

وسجلت مصر حتى أمس الأحد 2065 حالة تم تشخيصها بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.
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وزارة الصحة الحجر الصحي مستشفيات الصدر فيروس كورونا

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