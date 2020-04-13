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حطمته أسرة مريضة.. إصلاح جهاز تنفس صناعي بمستشفى شبرا العام (صور)

06:31 م الإثنين 13 أبريل 2020
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كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بمستشفى شبرا العام، إنه جرى إصلاح جهاز التنفس الصناعي، الذي حطمته أسرة مريضة بعد إبلاغهم بوفاتها قبل أيام.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، إن إحدى الشركات حضرت إلى مقر المستشفى وغيرت الأجزاء المكسورة من الجهاز بأخرى جديدة، وتجربته ليعود للعمل مرة أخرى بحالة جيدة طبقًا للمواصفات الفنية للتشغيل.

ولفت المصدر، إلى أن إصلاح الجهاز جاء تبرعًا من الشركة مع إدارة المستشفى ودعمًا للخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تعود الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، إذ قال مصدر مسؤول بمستشفى شبرا العام، إن أسرة مريضة اعتدوا على الفريق الطبي بالمستشفى، وحطموا جهاز تنفس صناعي رئيسي فيها.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع بعد وفاة المريضة نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيق حاليًا.

مستشفى شبرا العام جهاز تنفس صناعي إصلاح جهاز تنفس صناعي

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