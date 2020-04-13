لردع المستغلين.. الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تزيل مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها فى شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مؤكداً أنه سيتم التصدى بكل حزم لمرتكبى المخالفات فى المدن الجديدة، لردع الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجزار، في بيان اليوم، أنه أصدر تعليماتٍ مشددة لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة باستمرار شن حملات دورية لرصد وإزالة المخالفات فى المهد، مشدداً على أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية.

وصرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية واصل تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء لمستغلى أزمة كورونا، حيث تم شن حملات مكبرة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات البناء داخل المدينة والتعامل الفورى دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملات أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالفة بقطعة بالحي الرابع، وإزالة روف مخالف بالحي الرابع والتحفظ علي المعدات وقطع حديد التسليح، وكذا إزالة فورية لبناء غرفة مخالفة بالمحلية الخامسة بالتجمع الثالث، وفك الشدة الخشبية لدور مخالف وتم أخذ تعهد بعدم البناء مرة أخرى، كما تم إيقاف الأعمال المخالفة لقطعتين بالجولف المتميز وتم إنزال العمالة، وفك شدة خشبية لغرف سطح زائدة بقطعة بالياسمين 7 التجمع الأول.

من جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه كلف مسئولى إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية وشن حملات مكثفة للتصدى لمخالفات البناء بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة لإزالة غرف سطح زائدة مخالفة بعقار بالحى ١١ بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل مالك العقار الظروف الحالية وشرع بالبناء المخالف، مشيراً إلى أنه تم شن حملة أخرى بالتعاون مع الجهات الأمنية لإزالة المخالفات والإشغالات والجراچات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى بالحى السادس.

وذكر الشربينى، أنه تم التأكيد على نواب ومعاوني ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن رصد وإزالة مخالفات البناء والتعامل دون تهاون معها والإزالة الفورية لها، مشدداً على أنه لا تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة.

وفى سياق متصل، صرح المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأن جهاز مدينة النوبارية الجديدة نفذ حملة إزالة لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد القصرى، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، وأنه لا تهاون مع المتعدين، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لرصد وإزالة المخالفات فى المهد وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

وفى ذات السياق صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من مسئولى الجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق، بعد اتخاذ الإجراءات القانوينة، تمكنت من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالفة بقطعتي أرض بالمنطقة المضافة للمدينة (الرابية)، حيث تم إزالة مبنى دور أرضى، ومبنى آخر مكون من دورين أرضى وأول بدون ترخيص مع تحرير محضر المخالفة اللازم.

كما حذر رئيس جهاز مدينة الشروق، المخالفين بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث أنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق، مضيفاً أنه سيتم استكمال حملات التصدى للبناء المخالف من مستغلى تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: إنه أصدر تعليمات لمسئولى إدارة تراخيص البناء بالجهاز، بتشديد حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والمرور الدوري والمكثف عل مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العسكرية طبقا لقانون الطوارئ.