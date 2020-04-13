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برلماني: تحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد أزمة "كورونا" يحقق الانضباط

04:40 م الإثنين 13 أبريل 2020
برلماني: تحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد أزمة "كورونا" يحقق الانضباط

النائب خالد مشهور

كتب - أحمد علي:
طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، دراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة الفيروس، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها 5 مساء مثل التوقيت الحالي.

وأوضح "مشهور" في بيان اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء قرر منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.

وأكد النائب، أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم "عشوائية الشارع" والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفًا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، ولكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات، مطالبًا الحكومة بإلزام المحلات بمواعيد محددة بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية بعد انتهاء الأزمة.

ولفت نائب منيا القمح، إلى ضروة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزمًا بتطبيق غرامات على المخالفين.

خالد مشهور فيروس مورونا إحنا أقوي من كورونا إغلاق المحال

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