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"الوفد" يطالب بإدراج ضحايا "كورونا" من الأطقم الطبية ضمن الشهداء

04:13 م الإثنين 13 أبريل 2020
"الوفد" يطالب بإدراج ضحايا "كورونا" من الأطقم الطبية ضمن الشهداء

المهندس حازم الجندي

كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبي في الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد فيروس كورونا المستجد، وأنها حرب حقيقية تتضافر فيها جهود الجميع لإنقاذ أرواح أبناء الوطن.

وقال "الجندي"، في بيان، اليوم الاثنين، إن الأطباء و الأطقم الطبية هم جيش مصر الأبيض وهم خط الدفاع الأول عن مصر بجميع مواطنيها في مواجهة هذا الوباء الذي يصيب العالم كله وتسبب في معاناة صحية واقتصادية واجتماعية دولية.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد، بمعاملة ضحايا الأطباء و الأطقم الطبية بسبب مواجهة "كورونا" معاملة الشهداء، إلى جانب إطلاق أسمائهم على مدارس الأحياء أو القرى التي ينتمون لها، وذلك تخليدًا لذكرى من رحلوا وتكريمًا لدورهم ورسالة تقدير لمن يخوضون المعركة حتى الانتصار على هذا الوباء اللعين.

حازم الجندي حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي فيروس كورونا Ypkh hr d lk ; V kh إحنا أقوي من كورونا

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