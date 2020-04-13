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الصحة العالمية لمصر: يجب اتخاذ إجراءات صارمة في المحلات والأسواق

03:52 م الإثنين 13 أبريل 2020
الصحة العالمية لمصر: يجب اتخاذ إجراءات صارمة في المحلات والأسواق

الدكتور جون جابور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية ف

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه على الدولة اتخاذ إجراءات صارمة احترازية في المحلات التجارية والأسواق على نطاق واسع.

وأضاف جابور، في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات تخص كل دولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأفراد كمسئولين اجتماعيًّا جنبًا إلى جنب مع الحكومة نحو تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار ممثل الصحة العالمية إلى أنه يجب الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بين الأفراد، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو توسيع إجراءات الفحص والكشف على مصابي "كورونا".

وتابع جابور بأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا أمر ليس مقلقًا ما دام هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، منوهًا بأن مصر استطاعت أن تتماشى مع نمط المرض، وأنه مع الالتزام الكامل من الشعب المصري سنصل إلى منخفض الوضع الوبائي.

وأوضح ممثل "الصحة العالمية" أنه كلما كان هناك إدارة سياسية حكيمة تتعاطى مع الوضع المالي والاقتصادي بجانب الوضع الصحي، يتحقق التوازن، وعلى المجتمع أن يتحمل المسؤولية.

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