اتفاق بين "العربية للتصنيع" والأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز التحول الرقمي‎

كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح "التراس"، أن العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية وتدبير كل احتياجات الوزارات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية.

وأوضح "التراس"، في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من المجالات ومنها تطوير وتجهيز مبانى الأكاديمية بما يخدم عمليات التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية، فضلا عن سيارات الركوب والنقل الجماعى والأنظمة والشاشات الإلكترونية والحواسب الآلية وتجهيزات الأثاث الإداري والتعليمي والمعامل والوسائل التعليمية التفاعلية والمحطات الشمسية والأنظمة الموفرة للطاقة والمياه وكاميرات المراقبة والتأمين الإلكترونى الحديثة، والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالدولة.

كما أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية مشاركة الخبراء للتدريب من خلال المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة ومراكز التدريب التابعة للعربية للتصنيع، مشيدًا بدور الأكاديمية الوطنية في مجال التنمية البشرية والارتقاء بمهارات الشباب، وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة لتولى المناصب التنفيذية والقيادية.

وأضاف، أن مجالات التعاون تتم من خلال استغلال كل الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسئولية مستدامة تحرص العربية للتصنيع عليها بكافة مشروعاتها.

وأعربت الدكتورة رشا راغب، عن ترحيبها للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدة بمُنتجات العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والإلتزام في مواعيد التسليم وفقًا لمستويات الجودة العالمية.

وأشادت بدور الهيئة العربية للتصنيع في دعم برامج تعميق التصنيع المحلي، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.