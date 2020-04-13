مستشار الوزراء: نجاح حالتي ولادة لمصابتين بكورونا (صور)

كتب- محمد نصار:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن نجاح حالتي ولادة لمصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقال يونس، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الأحد: "الحمد لله جيشنا الأبيض يحقق النجاحات.. حالتا ولادة لمصابتين بكورونا الفجر.. ثقوا بالله واطمئنوا".​