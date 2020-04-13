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مستشار الوزراء: نجاح حالتي ولادة لمصابتين بكورونا (صور)

01:38 م الإثنين 13 أبريل 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن نجاح حالتي ولادة لمصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقال يونس، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الأحد: "الحمد لله جيشنا الأبيض يحقق النجاحات.. حالتا ولادة لمصابتين بكورونا الفجر.. ثقوا بالله واطمئنوا".​

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