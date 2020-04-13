وزير التنمية المحلية: استمرار التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت ومبانىي الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات بالمدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم وفض الأسواق العشوائية.

وشدد شعراوي، وفق بيان، اليوم الاثنين، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء كافة العاملين بمنظومة النظافة والمتواجدين في الشارع على مدار اليوم الكمامات الواقية واتخاذ اية إجراءات إضافية بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية ضمن التدابير التي تتخذها أجهزة الدولة للوقاية بما يحقق السلامة لجميع المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أنه يتابع يوميًا مع المحافظين موقف تطهير وتعقيم المباني والشوارع والمنشآت المختلفة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم وإجراءات رفع المخلفات من المدن والمراكز والقرى وإزالة تراكمات القمامة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء شعراوي، بضرورة التنسيق بين أجهزة المحافظات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في توفير مستلزمات الوقاية والتطهير استكمالًا لدور الدولة مع دعم جهود الشباب في المحافظات في أعمال التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية الالتزام بكافة إجراءات الوقاية اللازمة ومنع التجمعات ونشر الملصقات وارشادات التوعية في الأماكن العامة والملصقات الخاصة بتوعية ذوي الإعاقات السمعية في أماكن واضحة.

وناشد شعراوي، جميع المواطنين في القرى والمدن والمراكز باتباع إجراءات الحماية اللازمة حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار الفيروس والحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية ممثلة في وزارة الصحة أومركز معلومات مجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.