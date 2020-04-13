نقيب المحامين يحدد الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح
كتب- مصطفى علي:
أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح.
وجاءت الأوراق الجديدة بحسب المعلن عنه على النحو التالي:
- طلب الالتحاق.
- شهادة ميلاد كمبيوتر.
- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح.
- صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة.
- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق.
- شهادة الحصول على إجازة الحقوق.
- الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم.
- شهادة المعاملة العسكرية.
- صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.
- برينت تأمينات.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا
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