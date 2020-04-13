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نقيب المحامين يحدد الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح

12:12 م الإثنين 13 أبريل 2020
نقيب المحامين يحدد الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح

رجائي عطية

كتب- مصطفى علي:

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح.

وجاءت الأوراق الجديدة بحسب المعلن عنه على النحو التالي:

- طلب الالتحاق.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح.

- صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة.

- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق.

- شهادة الحصول على إجازة الحقوق.

- الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم.

- شهادة المعاملة العسكرية.

- صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.

- برينت تأمينات.

مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا

رجائي عطية نقابة المحامين خريجي التعليم المفتوح

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