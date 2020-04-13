نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة استبعدت خريج التعليم المفتوح غير الحاصل على الثانوية

كتب - مصطفي علي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استبعدت غير الحاصلين على الثانوية العامة من خريجي التعليم المفتوح. وقال عطية في نص الإحاطة الصادرة اليوم:

"لعلم جميع الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات أن الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المحاماة المعد والصادر سلفا قد استبعدت بصريح نصها غير الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر- من عداد من يتم قبولهم بالنقابة من الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، وإن ما اتخذته هو التطبيق الصحيح للقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر سلفا بعد الدراسة دراسة مستفيضة".