الأرصاد تحدد رسميا موعد تخفيف الملابس وتعلن موجة حر جديدة لـ3 أيام

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع هدوء في سرعات الرياح على أغلب الماطق، بجانب الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأضاف شاهين لمصراوي أنه تتواجد الشبورة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد وتنتهي في الساعة العاشرة صباحا.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال ساعات النهار، وانخفاضها خلال ساعات الليل، حيث يصل الفارق بين العظمى والصغرى إلى أكبر من 10 درجات.

وأشار إلى أنه بداية من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وسيكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 4 درجات، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة بنهاية الأسبوع.

وتابع: "سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الجمعة"، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، نظرا للتغيرات الجوية السريعة، قائلا: نحن في النصف الأول من الربيع وما زالت التغيرات الجوية مستمرة، ويمكن التخفيف بداية من النصف الثاني من الربيع، والذي يبدأ أول شهر مايو.

وأوضح شاهين: سنشهد أتربة خفيفة على الطرق خاصة يوم الأربعاء، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.​