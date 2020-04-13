مكاتب البريد تبدأ صرف منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة - صور

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- نادر نبيل

بدأت مكاتب البريد، صباح ليوم الاثنين، صرف منحة الـ500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة للمتضررين من توقف العمل بسبب إجراءات مواجهة كورونا، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتخذت مكاتب البريد الإجراءات الاحترازية لمنع التكدسات أمامها، ووجود مسافات بين المتواجدين لصرف منحة ال500 جنيه، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، أمس الأحد، حضره 5 وزراء، لمتابعة إجراءات صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس إنه تم فتح باب التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لمدة أسبوعين، مضيفًا: "خلال هذه المدة تم تسجيل 2 مليون عامل وعاملة، وبعد التدقيق وصلنا إلى ما يقرب من مليون ونصف عامل، وسيبدأ الصرف الاثنين، وسيكون هناك فترة لمن سيتخلف عن الصرف في هذه المرحلة، وسيتم لهم الصرف نهاية الصرف".