سرعتها 12.9 متر في الثانية على القاهرة.. البيئة: نشاط رياح وشبورة اليوم

كتب - محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة تفاصيل حالة جودة الهواء، اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية، ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان هي:

الأحمر: يرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح بين 0 و3.3.

الأصفر: يرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح بين 3.4 و5.4.

والأخضر: يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح بين 5.5 و10.

والفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال القاهرة، وجيدة على جنوب وشرق ووسط وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها بين 1.2 متر في الثانية و12.9 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (المنصورة – الزقازيق – بلبيس - دمياط - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.4 متر في الثانية إلى 9.4 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (سوهاج – أسوان - الأقصر - أسيوط - قنا)، وجيدة على (افيوم – المنيا – بني سويف)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًأ زتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.7 متر في الثانية إلى 10.7 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.9 متر في الثانية إلى 8.4 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على السويس، ومتوسطة على (شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء – الإسماعيلية)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.5 متر في الثانية إلى 9.6 متر في الثانية.