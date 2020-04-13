كورونا في آخر 24 ساعة| عودة الخطر في الصين.. وأمريكا تعيش كارثة.. ومصر تتخطى ألفي إصابة

تخطت مصر حاجز ألفي إصابة بفيروس كورونا بتسجيل 126 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 13 وفاة، وعلى صعيد آخر انخفض المنحنى الوبائي في قارة أوروبا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال 24 ساعة الماضية، على النحو التالي:

رسميًا.. مصر تتخطى ألفي إصابة بكورونا: 126 حالة جديدة.. ووفاة 13

3 توجيهات جديدة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات عزل كورونا

الصرف بالبطاقة ورسالة الموبايل.. وزراء يوضحون إجراءات صرف منحة الـ500

شيخ الأزهر: استغلال جثث موتى كورونا من أسوأ الأخلاقِ وأحطِّها منزلة

ماذا قالت "الصحة العالمية" عن الاحتفال بشم النسيم ورمضان مع كورونا؟

هيكل يكشف موقف المتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف من دير الأنبا بيشوي دون حضور شعبي

لأول مرة.. ترامب يعلن جميع الولايات الأمريكية تحت "الكارثة الكبرى"

تنبؤات بتفاقم الفقر وخسارة آلاف الوظائف.. كيف بدا العالم بعد 100 يوم كورونا؟

كورونا حول العالم: مليون و800 ألف إصابة و109 آلاف وفاة

علماء يحذرون: كورونا قد يهاجم جهاز المناعة مثل "الإيدز"

‏حاكم نيويورك يعلن تسجيل ٧٥٨ وفاة جديدة بكورونا

‏‎إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ ٢٤ يوما

فرنسا تسجّل 566 وفاة جديدة بكورونا ليقترب الإجمالي من 14400 حالة

بارقة أمل.. أوروبا تلتقط أنفاسها وتحقق أول انخفاض في المنحنى الوبائي لكورونا

الصين تعلن تسجيل 108 إصابات بكورونا.. ووفاة حالتين

ترامب يرفض مزاعم البطء الشديد في الاستجابة لتهديد فيروس كورونا