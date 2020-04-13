الثلاثاء.. باليه "كارمن" ومسرحية "رجل القلعة" بقناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"

كتب- محمد عاطف:

ضمن الكنوز الإبداعية التي تعرضها وزارة الثقافة على قناتها بموقع "يوتيوب"، يبث في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، عرضي باليه "كارمن" و"تانجو" لفرقة باليه أوبرا القاهرة يعقبهما مسرحية "رجل القلعة" تأليف أبو العلا السلاموني، وإخراج ناصر عبدالمنعم.

وباليه "كارمن" وضع موسيقاه الفرنسي العالمي جورج بيزيه، وتدور أحداثه في مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو، الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.

أما مسرحية "رجل القلعة"، فهي من إنتاج المسرح القومي وتتناول قصة تولي محمد علي حكم مصر.

وتستعرض المسرحية الكثير من الأحداث التي صاحبت تلك الفترة وبطولة توفيق عبدالحميد، زينب إسماعيل، أشرف طلبة، محمود إمام، هنادي، شادي الدالي، سارة عادل، بسمة سلامة، ناصر شاهين، محمود زكي، ماجدة منير، معتز السويفي - فاطمة محمد علي، طارق كامل، ياسر علي ماهر، أشرف شكري، يحيى محمود، ألفريد كمال، أشعار إبراهيم عبدالفتاح وموسيقى جمال عطية.