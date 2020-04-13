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برلماني: التسويق الإلكتروني ينقذ شركات قطاع الأعمال العام

03:34 ص الإثنين 13 أبريل 2020
برلماني: التسويق الإلكتروني ينقذ شركات قطاع الأعمال العام

التسويق الإلكتروني ينقذ شركات قطاع الأعمال العام

كتب- أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن التطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية أصبحت هي المحور الأساسي في مبيعات عدد من الشركات في قطاع الأعمال العام في مصر، حيث أصبحت التطبيقات الإلكترونية والمنصات التجارية واحدة من أهم الأدوات التي تستخدمها شركات التجارة في ظل أزمة كورونا التي منعت كثيرين من التسوق على أرض الواقع، مع التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليًا سهل كثيرًا من التواصل مع المستهلك مما ساهم في زيادة مبيعات الشركات.

وأشار متولي إلى أهمية المنصات الإلكترونية التسويقية، لافت إلى أن 47.3% من سكان العالم ينفذون عمليات الشراء عبر الإنترنت في 2018، وبالتالي هذه النسبة تؤكد أن عمليات الشراء من خلال الإنترنت تتزايد بشكل كبير، بل إن هذه النسبة زادت فى عام 2020.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال توجهت بقوة إلى التسويق الالكتروني خاصة في ظل إطلاق المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها التابعة لها، حيث تأكدت الحكومة بأهمية التجارة الإلكترونية في الترويج للصناعات الوطنية المصرية من خلال منصات رقمية تساهم في الترويج الإلكتروني، وهو ما يساهم في انتشار المنتج المصري من خلال عرضه على تلك المنصات الرقمية الجديدة، وساهمت التطبيقات الإلكترونية في تنشيط مبيعات عدد كبير من الشركات الحكومية.

قطاع الأعمال التسويق الالكتروني طارق متولي

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