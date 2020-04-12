الأول في 2020.. ننشر تفاصيل اجتماع "الطاقة المتجددة" بحضور وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في جلسته الأولى لعام 2020 برئاسته مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة.

وتناول المجلس مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة أثار فيروس "كورونا"، سواء من حيث تأمين سلامة العاملين فيها، بالإضافة إلى مواجهة الأثار التي نجمت عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تعرضت لها مصر خلال شهر مارس.

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات له، إلى أنه تم مناقشة سبل الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا استمرار الأداء بالجودة العالية.

مضيفًا أنه تم استعراض تطور أداء الهيئة على المستويين الفني والمالي، عبر تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تبلورت بإقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات البناء والتشغيل والتملك "BOO"، من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة موقف مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والتي بلغ إجمالي قدراتها المركبة حوالي 5800 ميجاوات منها 1375 ميجاوات من طاقة الرياح، 1623 ميجاوات من الخلايا الشمسية، نفذها القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن 2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

وأشار إلى الدور المهم الذي توليه الدولة للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2022، وتهيئة مناخ العمل الآمن والمستقر للقطاع الخاص نتج عنه الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، في موعدها المقرر، أكتوبر 2019، فضلًا عن الانتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات قبل موعدها بشهرين، وهو ما لم يكن يتحقق لولا تضافر جهود المؤسسات الوطنية كافة في مساندة الشركات المحلية والدولية العاملة في المجال، يضاف إلى ذلك العديد من المشروعات في مراحل مختلفة من التطوير والتي تبلغ إجمالي قدراتها حوالي 2200 ميجاوات.