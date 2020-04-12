الصرف بالبطاقة ورسالة الموبايل.. وزراء يوضحون إجراءات صرف منحة الـ500



كتب- يوسف عفيفي:

عقد وزراء القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات والإعلام، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، في مقر وزارة الإعلام، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وحدد الوزراء آلية صرف المنحة اعتبارًا من غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، من خلال رسالة نصية ستصل إلى المستحق على هاتفه الشخصي المسجل عند تسجيل بياناته خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوة العاملة، محدد فيها موعد ومكان الصرف، من خلال 5700 منفذ وفرع، للبريد والبنك الزراعي المصري، فضلًا عن 600 مدرسة تم تخصيصها لصرف المنحة لكل ذي حق.

وأكد الوزراء، ضرورة قيام كل مواطن عند التوجه لصرف المنحة أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى صور ضوئية منها، وهاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبدون ذلك لن يتم الصرف ولن يتمكن من الدخول للمنفذ المعد للصرف، منعًا لعدم التزاحم، وضمانًا لسلامة المواطنين.

جاء المؤتمر في إطار اهتمام الدولة العمالة غير المنتظمة وتوجيهاته بتوفير سبل الرعاية اللازمة لها والمتضررة من الأزمة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" كوفيد – 19، وما تم إصدراه من قرارات لحماية تلك الفئة وتقديم المساعدات اللازمة لهم لتخطي تلك المنحة وصرف 3 منح مقسمة على 3 أشهر لتلك الفئة لمساعدتها.

وأعلن أسامة هيكل وزير الإعلام بالوزراء، خلال المؤتمر، انتهاء اجتماع مهم في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول وضع آليات وقواعد صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالدولة المصرية في مبادرة تمت في الأسابيع الماضية.

وفي السياق نفسه، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اليوم شهد انتهاء كل الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف منحة قدرها 500 لمدة 3 أشهر، في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تداعيات فيروس كورونا.

وأشار سعفان إلى توجيهات الرئيس بأن يكون هناك آليات لإجراءات الصرف، حماية للمواطن، موضحًا أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى ما يزيد عن أسبوعين سجل خلالها حوالي 2 مليون عامل وعاملة غر منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدى الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى قرابة مليون ونصف المليون عامل وعاملة.

وشدد الوزير على أن تسجيل هذه العمالة، يمكن من خلالها عمل قاعدة بيانات يتم من خلالها التعامل مع تلك الفئة لتقديم الرعاية لها في الفترات المقبلة.

من جانبه، أوضح عمرو طلعت وزير الاتصالات، آلية صرف المنحة والتي ستبدأ غدًا الاثنين وحتى يوم الخميس، مؤكدًا أن كل مواطن مستحق ستصل له رسالة على هاتفه المسجل في طلبه وكل أرقام الهواتف مسجلة في قاعدة البيانات، وسيتم إرسال الرسالة النصية التي تحدد له الجهة التي سيصرف منها وميعاد الصرف.

وأشار طلعت، إلى الجهات التي سيتم الصرف منها وهي هيئة البريد المصري بكل فروعه البالغة 4000 فرع، وفروع البنك الزراعي المصري وعددها 1100 فرع، بالإضافة إلى 600 مدرسة تم تخصيصها لصرف المنحة.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الرسائل النصية ستصل لكل مواطن قبل ميعاد الصرف المحدد بيوم واحد، مشيرًا إلى أن أول مرحلة تم أرسال الرسائل لها اليوم لاستلام المنحة غدًا من الجهات التي تم تحديدها لها.

وكشف الوزير، عن تخصيص الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يمكن من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه، ويعرف الجهة المحددة للصرف له والميعاد المحدد وذلك بإدخاله للرقم القومي الخاص به.

وأشار إلى أن المواطن عند صرف المنحة سيتسلم كارت مسبوق الدفع مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة منه، مشيرًا إلى أن هذه ستكون المرة الوحيدة الذي سيتوجه فيها المواطنين إلى الجهات المحددة والمرحلة القادمة ستحول المنحة على حسابات المواطنين وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح لهم أن المنحة تحولت إلى حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وأهاب وزير الاتصالات بالمواطنين بعدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا في اليوم المحدد لهم واتباع التعليمات والتأكيد على الالتزام بالجهة المحددة لكل مستحق وعدم الذهاب إلى أى جهة أخرى منعاً للازدحام أو الكثافة أكثر من المخطط لها أمام تلك المنافذ.