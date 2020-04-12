أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

السياحة والآثار تنظم جولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في الإسكندرية

08:53 م الأحد 12 أبريل 2020
السياحة والآثار تنظم جولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في الإسكندرية

مقبرة كوم الشقافة الأثرية من الداخل

كتب- محمد عاطف:

نظمت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في محافظة الإسكندرية، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الزيارات الافتراضية في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الانترنت، حيث يتم تنظيم زيارة جديدة أو جولة إرشادية لأحد المواقع أو المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعه 8 مساء.

وتعتبر مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية من بين الآثار الأكثر روعة وجمالًا والأفضل حفظًا من العصر الروماني في مصر (30 ق.م - 395 م)، ويؤدي الدرج الحلزوني إلى حوالي 20 مترًا تحت سطح الأرض، حيث يمكن رؤية توابيت مزينة بأكاليل من أوراق العنب، وعناقيد العنب، ورؤوس الميدوسا، بالإضافة إلى اللوكلي (نيشات صغيرة الدفن المستطيلة المنحوتة في الجدران المستخدمة في الدفنات)، وكذلك نيشات أخرى مربعة صغيرة منفذة في الجدران حيث تم وضع الأواني التي تحتوي على بقايا الجثث.

كما يمكن رؤية بعض أفضل الأمثلة للاختلاط الثقافة المصرية والرومانية اليونانية، وتم تزيين الغرفة الرئيسية بالنقوش التي تصور المناظر المصرية القديمة، ولكن يتم تنفيذها بأسلوب الفن الكلاسيكي حيث يتم إجراء الطقوس الجنائزية على مومياء الإله أوزوريس من قبل الإله أنوبيس برأس ابن آوى، ويصور مرتديا ملابس كلاسيكية، وكذلك حورس برأس الصقر وتحوت برأس أبو منجل على جانبيه.

اضغط هنا

مقابر كوم الشقافة وزارة السياحة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الاتصالات

الخبر التالى:

الصرف بالبطاقة ورسالة الموبايل.. وزراء يوضحون إجراءات صرف منحة الـ500

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"اعتذر بالنيابة عن المصريين".. مدبولي يعزي زوج الطبيبة سونيا عارف