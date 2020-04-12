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"أعتذر بالنيابة عن المصريين".. مدبولي يعزي زوج الطبيبة سونيا عارف

08:47 م الأحد 12 أبريل 2020
"أعتذر بالنيابة عن المصريين".. مدبولي يعزي زوج الطبيبة سونيا عارف

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا تليفونيًا مع الدكتور محمد هنداوي، زوج الراحلة الطبيبة "سونيا عارف"، وقدم واجب العزاء في فقيدة الوطن.

وقال مدبولي في اتصاله: "أكلمك كمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالي قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدي على أي فرد بها".

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول، في مواجهتنا لفيروس "كورونا المستجد"، موجهًا الشكر لجموع العاملين في الحقل الطبي، قائلًا: "لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسينصرنا الله، بإخلاصنا جميعًا وتكاتفنًا وتفانينًا".

من ناحيته، تقدم الدكتور محمد رضوان بالشكر لرئيس الوزراء، ولمسؤولي الحكومة بوجه عام، الذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلًا: "أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر، فرد الدكتور مصطفى مدبولي: "الشرف لي أنا، وأكرر خالص العزاء، ودعواتنا للطبيبة بأن يسكنها الله فسيح جناته".

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سونيا عارف شبرا البهو فيروس كورونا

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