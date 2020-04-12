رئيس النواب يهنئ أعضاء البرلمان بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتبت- ميرا إيراهيم:

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أعضاء البرلمان بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هى السلاح والسياج في كل المراحل.

وتقدم عبدالعال، لأعضاء البرلمان بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة الأعياد المجيدة (أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد)، متمنيًا من الله عز وجل "أن تعود هذه المناسبات الدينية الجليلة علينا جميعًا بالأمن والرخاء، وأن تظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا في كل المراحل".