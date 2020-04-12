رسميًا.. مصر تتخطى ألفي إصابة بكورونا: 126 حالة جديدة.. ووفاة 13

كتب- أحمد جمعة:

تخطت مصر رسمياً حاجز ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2065 حالة منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، فضلًا عن وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المصابين الجدد بينهم رجل أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولم تذكر وزارة الصحة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 13.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.​

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