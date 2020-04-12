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ماذا قالت "الصحة العالمية" عن الاحتفال بشم النسيم ورمضان مع كورونا؟

08:02 م الأحد 12 أبريل 2020
ماذا قالت "الصحة العالمية" عن الاحتفال بشم النسيم ورمضان مع كورونا؟

ماذا قالت "الصحة العالمية" عن الاحتفال بشم النسيم

كتب- أحمد جمعة:

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى الاحتفال بعيد الفصح وشم النسيم وشهر رمضان الكريم بطريقة آمنة وصحية.

ووجه المكتب الإقليمي للمنظمة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، عدة نصائح للاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، منها: "احرص على حماية نفسك وأحبائك من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مع الحافظ على التباعد البدني".

وقالت المنظمة: "تواصل مع الآخرين عبر المحادثات الهاتفية والمرئية وشاركهم فرحتهم.. حافظ على سلامتك وتمتع بالسعادة والصحة".

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة التراويح التي تجمع مئات الآلاف كل ليلة على مستوى الجمهورية، سيتعذر إقامتها طالما بقي الحال على ما هو عليه.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته يوم الجمعة: "لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح في المساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس كورونا".

وتتبع مصر إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة الجمعة في جماعة.

شم النسيم رمضان عيد الفصح منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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