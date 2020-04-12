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وكيل "خطة البرلمان" يقترح معاملة أُسر أطباء ضحايا كورونا كأُسر الشهداء

07:57 م الأحد 12 أبريل 2020
وكيل "خطة البرلمان" يقترح معاملة أُسر أطباء ضحايا كورونا كأُسر الشهداء

أحد مستشفيات العزل

كتب- أحمد علي:

تقدَّم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، باقتراح بمعاملة أُسر ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية مثل أُسر الشهداء.

وقال سالم إن الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا قدَّمت أدوارًا عظيمة في مواجهة الفيروس وعلاج الحالات المصابة، وهو ما جعلهم أكثر عرضة للإصابة.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة صرف معاش لأسرة المتوفي بسبب فيروس كورونا من الأطقم الطبية مثل معاشات الشهداء.

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