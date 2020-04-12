وفيات وإصابات وتعافي.. ماذا فعل كورونا بالعالم في 24 ساعة؟

كتب - أشرف جهاد وعصام خضيري:

تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المُستجد (covid 19) يوميًا حول العالم مُخلفًا إصابات ووفيات، وتحاول حكومات العالم تحجيم انتشار الفيروس من خلال سياسات التباعد الاجتماعي وفرض إجراءات صارمة لمكافحته.

يقدم لكم مصراوي عبر الخرائط والرسوم التفاعلية تطورات الفيروس في آخر 24 ساعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة، والوفيات، وإجمالي حالات التعافي.

ويكشف الرسم التالي اقتراب دول العالم من تسجيل مليوني إصابة مؤكدة بالفيروس، وجاءت على رأس القائمة الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إصابات بلغ 526 ألفًا و396، وبينما أعلنت إسبانيا تسجيل الإصابة رقم 163 ألفًا و27، كانت إيطاليا قد بلغت 152 ألفًا و271 إصابة مؤكدة حتى آخر إحصائية رسمية لتحافظ على وجودها بالمركز الثالث.

وعلى مستوى الوفيات، سجل مؤشر مصراوي لإجمالي حالات الوفاة عالميًا 108 آلاف و503 حالات وفاة.

وقفزت أمريكا على مؤشر الوفاة إلى المركز الأول بـ20 ألفًا و463، وحلت إيطاليا لأول مرة في المركز الثاني بـ19 ألفًا و468، وتلتها إسبانيا بـ16 ألفًا و606 وفاة.

أما بالنسبة إلى مُعدل التعافي فاقترب إجمالي حالات التعافي عالميًا من 400 ألف متعافِ، إذ سجلت دول العالم 395 ألفًا و513 حالة تعافي حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس.

وتتصدر الصين نسب التعافي بـ 77 ألفًا و877 معافى من الفيروس، فيما سجلت إسبانية نحو 57 ألفًا و400 حالة، وفي المركز الثالث ألمانيا بـ57 ألفًا و400 متعاف.

ويرصد "مصراوي" عبر خريطة تفاعلية إجمالي الإصابات والوفيات ونسب الوفاة المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" محليًا وعالميًا في كل دولة.

ويُمكنكم عبر الخريطة التالية، الاطلاع على بيانات الإصابات والوفاة بـ"كورونا" للدول (التي أبلغت رسميًا بوجود إصابات لديها)، والتنقل على الخريطة لاستكشاف الوضع في كل دولة.