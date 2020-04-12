هيكل يكشف موقف المتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
كتب- يوسف عفيفي:
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أسامة هيكل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الأحد، أن هناك 5وزراء من الحكومة يعملون ضمن مجموعة أكبر للحفاظ على العمالة غير المنتظمة، وأوضح: "مفيش فرصة للتلاعب".
وقال هيكل إن من يتخلف عن ميعاد صرفه لمنحة العمالة غير المنتظمة، عليه انتظار رسالة أخرى جديدة ستصله بميعاد وجهة الصرف.
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