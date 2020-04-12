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مصطفى بكري: لا يجوز للبرلمان قانونًا التبرع لمكافحة فيروس "كورونا"

05:53 م الأحد 12 أبريل 2020
مصطفى بكري: لا يجوز للبرلمان قانونًا التبرع لمكافحة فيروس "كورونا"

النائب مصطفى بكري

كتب- محمد نصار:

قال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، إنه لا يجوز للمجلس التبرع من موازنة مجلس النواب لمكافحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك في تصريحات لمحرري البرلمان، ردًا على مطالبة بعض البرلمان، بتخصيص جزء من موازنة المجلس لصالح مكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن البعض يطالب المجلس بخصم مبلغًا من ميزانيته تبرعًا لجهود مكافحة كورونا، إلا أن هذا لا يجوز طبقًا للقانون 53 لسنة 73.

وأشار إلى أن القانون نص على أن تقسم الموازنة العامة للدولة تقسيمًا اقتصاديًا وفق بنود محددة، توجه لأغراض محددة، لافتًا إلى أن موازنة البرلمان هي إحدى الموازنات الداخلة في موازنة الدولة، وإن كانت مستقلة، إلا أنها تعد وتنفذ وفق ضوابط محددة ويعد حسابها الختامي طبقًا لأحكام هذا القانون، وبالتالي لايجوز للمجلس أن يتبرع من ميزانيته لأي جهة أخرى.

يأتي هذا عقب، تقدم عدد من نواب البرلمان، على رأسهم النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، باقتراح إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، للتبرع بنصف مليار جنيه من موازنة المجلس العام الجاري البالغة 1551 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر".

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