الرقابة الإدارية: ضبط 40 ألف قفاز طبي وكمامة قبل بيعها في السوق السوداء

كتب- محمد سامي:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، التنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفرالشيخ، ما أسفر عن تنفيذ حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة، الذي تبين أنه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية، والاتجار فيها بالمخالفة ‏للقانون.

وتم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، و2.3 مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و5 آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع، و20 ألف عبوة فارغة و90 كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وتم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه،

كما أسفرت الحملات الأخرى على المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء) عن ضبط 34 ألف قفاز طبي، و6652 ماسك طبي، و964 لتر كحول، و3074 عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و2123 عبوة أدوية منتهية ‏الصلاحية ومجهولة المصدر في 11 مخزن غير مرخص لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وتناشد الهيئة المواطنين بتوخي الدقة، والحرص عند شراء العقاقير والأدوية الطبية، والمنتجات والمطهرات الطبية الأخرى ومراجعة العلامات التجارية المدونة عليها وأرقام التسجيل كمنتج طبي أو صناعي، والتأكد من تاريخ الصلاحية، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.