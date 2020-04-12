قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة
05:31 م الأحد 12 أبريل 2020
القاهرة- (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، القرار رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة.
وشمل القرار كذلك المجندين أو المستحقين عنهم.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
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