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قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة

05:31 م الأحد 12 أبريل 2020
قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، القرار رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة.

وشمل القرار كذلك المجندين أو المستحقين عنهم.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

السيسي معاشات استثنائية القوات المسلحة المعاشات

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