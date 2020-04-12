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قرار جمهوري بمد خدمة رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" لمدة عام

05:28 م الأحد 12 أبريل 2020
قرار جمهوري بمد خدمة رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" لمدة عام

الرئيس عبدالفتاح السيسي


القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرار رقم 152 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وبحسب القرار، يكون تعيين عبدالرحمن بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 10 أبريل الجاري.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

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