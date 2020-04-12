شعراوي: إزالة 868 حالة تعدي خلال 24 ساعة بجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.

وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى أن الحملات بالمحافظات أسفرت عن إزالة 200 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 850 حالة واستعادة حوالي مليون و750 ألف م2 وإزالة 68 حالة تعدي بالزراعة على 620 فدانًا من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 200 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2850 حالة بإجمالي 60 ألف متر مربع، و400 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 2800 حالة إزالة بمساحات حوالي 1400 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وأكد شعراوي، أن المحافظين والأجهزة التنفيذية تقوم بجهود كبيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة ومنع محاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.