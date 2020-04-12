"الزراعة": تطهير أكثر من 20 ألف منشأة حكومية مجانًا للوقاية من فيروس كورونا

كتب- أحمد مسعد:

تلقَّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأحد، يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بتطهير عدد 16489، وبيانتها كالتالي:

وفي محافظة أسوان، عدد الجهات التي تم تطهيرها 36، ومحافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 14، ومحافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 52، ومحافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 212، ومحافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 245، ومحافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 1051، ومحافظة البحيرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 1290، ومحافظة الإسماعيلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 165، ومحافظة الوادي الجديد عدد الجهات التي تم تطهيرها 821، ومحافظة مطروح عدد الجهات التي تم تطهيرها 300، ومحافظة القليوبية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1283، ومحافظة بني سويف عدد الجهات التي تم تطهيرها 97، ومحافظة البحر الأحمر عدد الجهات التي تم تطهيرها 449، ومحافظة الدقهلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 624، ومحافظة الفيوم عدد الجهات التي تم تطهيرها 220، ومحافظة قنا عدد الجهات التي تم تطهيرها 61، ومحافظة الإسكندرية عدد الجهات التي تم تطهيرها 135، ومحافظة الشرقية عدد الجهات التي تم تطهيرها 4955، ومحافظة الغربية عدد الجهات التي تم تطهيرها 2050، ومحافظة دمياط عدد الجهات التي تم تطهيرها 176.

وفي محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التي تم تطهيرها 131، ومحافظة الأقصر عدد الجهات التي تم تطهيرها 136، ومحافظة المنيا عدد الجهات التي تم تطهيرها 622، ومحافظة أسيوط عدد الجهات التي تم تطهيرها 890، ومحافظة سوهاج عدد الجهات التي تم تطهيرها 444، ومحافظة شمال سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 6، ومحافظة جنوب سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 24، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 11 أبريل 2020 إلى 16489.

كما تلقَّى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، يفيد قيام مديريات الزراعة بالمحافظات بالاشتراك مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بتطهير عدد 4480 وبيانتها كالتالي:

محافظة القاهرة عدد ما تم تطهيرها 24، محافظة الجيزة عدد ما تم تطهيره 114، محافظة الغربية عدد ما تم تطهيره 160، محافظة الأقصر عدد ما تم تطهيرها 200، محافظة القليوبية عدد ما تم تطهيره 244، محافظة الفيوم عدد ما تم تطهيره 202، محافظة السويس عدد ما تم تطهيره 24، محافظة أسوان عدد ما تم تطهيره 155، محافظة البحر الأحمر عدد ما تم تطهيره 42، محافظة الشرقية عدد ما تم تطهيره 218، محافظة دمياط عدد ما تم تطهيره 186، محافظة مطروح عدد ما تم تطهيره 52، محافظة المنوفية عدد ما تم تطهيره 400، محافظة الوادى الجديد عدد ما تم تطهيره 15، محافظة الدقهلية عدد ما تم تطهيره 350، محافظة المنيا عدد ما تم تطهيره 300، محافظة سوهاج عدد ما تم تطهيره 355.

وفي محافظة كفر الشيخ عدد ما تم تطهيرها 189، محافظة الإسكندرية عدد ما تم تطهيرها 90.

وفي محافظة الإسماعيلية عدد ما تم تطهيره 105، محافظة البحيرة عدد ما تم تطهيره 400.

محافظة بورسعيد عدد ما تم تطهيره 110، محافظة أسيوط عدد ما تم تطهيره 285، محافظة بني سويف عدد ما تم تطهيرها 260.