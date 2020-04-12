لطلاب ثانية ثانوي.. خطوات التسجيل للاختبارات الإلكترونية

كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، لطلاب الصف الثاني الثانوي تسجيل التقدم للاختبارات الإلكترونية المقرر عقدها يوم 30 أبريل 2020.

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وطالبت الوزارة الطلاب بتأكيد صحة البيانات، وطلب إنشاء أكواد الاختبارات من خلال الرابط التالي:

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وأشارت الوزارة إلى أنه سيتاح التسجيل حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.

خطوات التسجيل:

يتم تسجيل الدخول للطالب المصري من خلال IMEI- بيانات الرقم القومي، وغير المصري (IMEI، والكود).

ومراجعة الطالب لبياناته المؤثرة في الاختبارات؛ وهي: (الشعبة- اللغة الأولى- اللغة الثانية).

تسجيل وسيلة التواصل (التليفون لولي الأمر- الطالب- العنوان).

وفي حال صحة البيانات يقوم الطالب بطلب إنشاء أكواد الاختبارات القادمة، بوضع علامة صح أمام إقرار بأن (جميع البيانات التعليمية "الشعبة- اللغة الأولى واللغة الثانية" صحيحة، وسوف أتقدم للاختبار الإلكتروني عليها).

ثم يضغط الطالب على زر "حفظ".

وتُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية لطلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي، في مواعيدها، خلال الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، لطلاب الصف الأول الثانوي، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

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