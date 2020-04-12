رئيس الوزراء يُتابع إجراءات صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة مع الوزراء المعنيين

كتب- محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف المنحة التي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرفها للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك في اجتماع حضره وزراء: القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، سواء داخل فروع مكاتب البريد، أو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوالمدارس المُخصصة لهذا الغرض، مع مراعاة عدم التزاحم حفاظاً على صحة المستحقين، ووجود مسافات آمنة بينهم.

وخلال الاجتماع، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالاً بوزير التنمية المحلية، شدد خلاله على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية في أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة مواقع الصرف.

كما أوضح المستشار نادر سعد أن الحكومة أعدت نحو 1100 منفذ تتبع بنك "التنمية والائتمان الزراعي" جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بخلاف 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة، وأنه سيتم الصرف بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التليفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم "142"، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أي مواطن من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية له، منعاً للتزاحم.