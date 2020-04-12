أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

استخدم والده المسجد للحشد احتجاجا على دفن شهيدة كورونا.. إنهاء خدمة عامل بأوقاف الدقهلية

04:29 م الأحد 12 أبريل 2020
استخدم والده المسجد للحشد احتجاجا على دفن شهيدة كورونا.. إنهاء خدمة عامل بأوقاف الدقهلية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدنة ابراهيم محمد فتحي ابراهيم، بمديرية الدقهلية، بعد أن سمح لوالده بفتح المسجد الكبير بقرية شبرا البهو مركز أجا – محافظة الدقهلية وقيام والده بدعوة أهالي القرية للخروج للاحتجاج على دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم بمقابر القرية مما أدى إلى إثارة الفوضى العامة.

وأكدت الوزارة في بيان لها الأحد، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد أو يقوم بأي عمل من شأنه تكدير الأمن العام للبلاد على الفور وبلا أدنى تردد .

محمد مختار جمعة دفن شهيدة كورونا إنهاء خدمة عامل أوقاف الدقهلية قرية شبرا البهو

الخبر التالى:

مدبولي يتلقى خطابا من رئيس مجموعة "يسين القابضة" بتبرعه بـ7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جمهوري بمد خدمة رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" لمدة عام