استخدم والده المسجد للحشد احتجاجا على دفن شهيدة كورونا.. إنهاء خدمة عامل بأوقاف الدقهلية

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدنة ابراهيم محمد فتحي ابراهيم، بمديرية الدقهلية، بعد أن سمح لوالده بفتح المسجد الكبير بقرية شبرا البهو مركز أجا – محافظة الدقهلية وقيام والده بدعوة أهالي القرية للخروج للاحتجاج على دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم بمقابر القرية مما أدى إلى إثارة الفوضى العامة.

وأكدت الوزارة في بيان لها الأحد، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد أو يقوم بأي عمل من شأنه تكدير الأمن العام للبلاد على الفور وبلا أدنى تردد .