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قلق متزايد.. برلماني ينتقد التنمُّر بجيش مصر الأبيض

03:52 م الأحد 12 أبريل 2020
قلق متزايد.. برلماني ينتقد التنمُّر بجيش مصر الأبيض

النائب فايز بركات

كتب- أحمد علي:

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الأحد، إنه رغم احتفاء مؤسسات الدولة بجهود الأطقم الطبية في مكافحة جائحة كورونا، وتوجيه التحية إليها بشكل متواصل على شاشات التلفاز ووصفها بـ"الجيش الأبيض"، فإنه ظهرت على المستوى الشعبي وقائع تنمر ضد الأطباء، وإن كانت على مستوى محدود.

وأوضح بركات أن هذه الوقائع مؤسفة وتنم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه، فهم لا يعلمون الإجراءات المتخذة مع الأطباء لحمايتهم وحماية ذويهم؛ حيث يتم عزل ذاتي لأي شخص داخل المستشفى خالط مريضًا، كما يتم إجراء التحاليل اللازمة له.

وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أن التنمر من الأطباء يرجع إلى الخوف من عملهم بأحد مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، وبسبب القلق الزائد والخوف المرضي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، مطالبًا بدعم المواطنين لجهود الأطباء في معركة الوطن ضد كورونا.

فايز بركات أشمون جيش مصر الأبيض فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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