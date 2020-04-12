"بلنص حميدو الجديد".. القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة

كتب- محمد نصار:

قالت القوات المسلحة إنه في إطار جهودها لتأمين كافة الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية، استمرت القوات البحرية في تنفيذ مهامها لتأمين وحماية السواحل البحرية المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان، اليوم الأحد، إن إحدي الوحدات البحرية تمكنت من القبض على "بلنص" صيد يدعى (الحاج حميدو الجديد) وطاقمه المكون من ستة أفراد به (333 بالة)، من السجائر المهربة وغير الخالصة للرسوم الجمركية بنطاق الأسطول الشمالي أمام ميناء الإسكندرية، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمضبوطات.