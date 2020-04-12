شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن بيان حالة طقس الاثنين

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين، لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت شاكر لمصراوي أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تقل صباحا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، وتنشط على جنوب سيناء، والبحر المتوسط معتدل ومهيأ للملاحة البحرية وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، أما الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وعن درجات الحرارة، قالت شاكر، إنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 24 و25 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 21 و22، وعلى شمال الصعيد بين 26 و27، وعلى جنوب الصعيد بين 28 و29 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرا للتقلبات الجوية خلال فصل الربيع، واتباع نصائح وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العاملة للمرور فيما يخص السرعات.