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رد اعتبار ورسالة.. برلماني مشيدًا بإطلاق اسم طبيبة "شبرا البهو" على مدرسة القرية

01:45 م الأحد 12 أبريل 2020
رد اعتبار ورسالة.. برلماني مشيدًا بإطلاق اسم طبيبة "شبرا البهو" على مدرسة القرية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إن ما شهدته قرية شبرا البهو التابعة لدائرته، بشأن رفض البعض دفن جثمان الطبيبة المتوفية بعد إصابتها بكورونا، سببه الرئيسي هو قلة الوعي حول آثار دفن المتوفين بكورونا أو التعامل مع جثامينهم.

وأضاف الخشب، في بيان له، أنه نتيجة عدم الوعي اعتقد بعض الأهالى بالقرية أن دفن المتوفية المصابة بـ"كورونا" في مقابر القرية سينشر الوباء بمختلف أنحاء القرية، وبالتالي سيتم فرض حجر صحي على القرية ومنع الخروج منها والدخول إليها، وهو ما أثاره البعض دون وعي.

وأعلن النائب إطلاق مبادرة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية والطب الوقائي؛ للمساهمة في التوعية بفيروس كورونا وكل ما يتعلق به من إصابات أو آثار للدفن وغيرهما، وذلك من خلال تلقيه أية أسئلة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أو أي اتصالات ورسائل؛ ليقوم بعرضها على مسؤولي مديرية الصحة بالدقهلية والطب الوقائي، لتقديم الردود بشأنها فورًا.

وأشاد عضو مجلس النواب بقرار إطلاق اسم الطبيبة المتوفية، على مدرسة القرية، قائلًا: أفضل رد اعتبار لها ولأسرتها، ورسالة بأن الإصابة بالفيروس ليست سبة أو عارًا.

مجلس النواب أحمد الخشب الدقهلية فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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