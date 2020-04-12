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"مستشارك الزراعي".. مبادرة "الزراعة" للرد على استفسارات المزارعين والمربين بالمجان

12:07 م الأحد 12 أبريل 2020
"مستشارك الزراعي".. مبادرة "الزراعة" للرد على استفسارات المزارعين والمربين بالمجان

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، مبادرة "مستشارك الزراعي"؛ لتلقى استفسارات وطلب الاستشارات في المجالات الزراعية المختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تلك المبادرة تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، خلال الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين، والحد من حركتهم بقدر الإمكان؛ لمنع انتشار الفيروس، بحيث تتم إتاحة المعلومات والإجابة عن الاستفسارات وتقديم الاستشارات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني لهم بسهولة بقدر الإمكان.

وتابع البيان بأن الاستشارات تشمل كل الخدمات الزراعية المختلفة الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، فضلًا عن استشارات كل فروع البحث العلمي الزراعي.

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة من خلال برنامج تتم إذاعته على قناة "مصر الزراعية"، التابعة للوزارة، يومَي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، الساعة ٣.٠٠ عصرًا، ولمدة ساعة كاملة، يتم خلالها استقبال استفسارات المواطنين والمزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية، والإجابة عنها في الحال.

وتعتمد المبادرة على قائمة تضم مجموعة من الخبراء في المجالات الزراعية المختلفة للإنتاج النباتي والحيواني والطب البيطري، ويتواصل معهم المزارعون والمربون بالتناوب في وقت البرنامج؛ بغرض الحصول على النصائح والإرشادات المجانية.

ودعت الوزارة كل المزارعين والمربين والمواطنين، ممن لديهم أي استفسارات في المجال الزراعي، إلى التواصل مع المبادرة في الوقت المحدد؛ للحصول على الاستشارات المطلوبة.

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