الوفد: لا تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الشركات والمصانع

كتب- محمد نصار:

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية الالتزام من جانب الشركات والمواطنين وجميع طوائف الشعب المصري، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وأوراحهم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال قوطة، في بيان، اليوم الأحد، إنه برغم التحذيرات الكبيرة والكثيرة من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، على توفير الكمامات وأدوات الوقاية والتطهير لمختلف العاملين بالمشروعات، إلا أنه توجد الكثير من الشركات والمصانع غير ملتزمة بتنفيذ القرار أو متابعة تنفيذها من قبل العاملين لديها.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة، أن الرئيس السيسي يتابع بشكل شخصي تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع ورصد بنفسه وجود مخالفات في أحد المشروعات، مشيدا بجهود الرئيس والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في المتابعة اليومية والمرور على مواقع العمل لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا.

وحذر المهندس حمدي قوطة، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك تجنبًا لتوسيع ساعات حظر التجوال أو اتخاذ إجراءات أكثر قسوة من قبل الحكومة لمواجهة الفيروس حال انتشاره بسبب عدم اتباع التعليمات.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة، إلى أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات عليهم دور مهم جدا في توفير معدات الوقاية والتطهير، وكذلك متابعة التزام العمال بها في مشروعاتهم ومؤسساتهمA