ضبط مستودع أدوية مغشوشة.. "حماية المستهلك" يلاحق المحتكرين ومحترفي رفع الأسعار والمصانع غير المرخصة

كتب- محمد سامي:

صرَّح اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد بأن أجهزة حماية المستهلك بكفر الشيخ بالتعاون مع "التفتيش الصيدلي" ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة، ضبطت مستودعًا لتعبئة الأدوية بمدينة بلطيم بكفر الشيخ غير مرخص ودون أي اشتراطات صحية، وتبين أن صاحبه ليست له علاقة بالطب أو الصيدلة؛ حيث ضُبطت بداخله المضبوطات التالية: مليونان وثلاثمئة قرص و٢٠٠٠٠ عبوة فارغة و٩٠ كجم بُدرة خام معدة للتصنيع وكميات كبيرة من الاستيكرات التي تحمل علامات وأسماء تجارية وهمية لكبرى الشركات، و١٣ قالب تصنيع وتشكيل العقاقير الطبية و٥٠٠٠ قرص مغلف في شرائط وبرطمانات معدة للبيع.

وأوضح عبد المعطي أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة؛ لاتخاذ اللازم، منوهًا بأن الجهاز أمام مسؤولية كبيرة، ولن يتوانى حتى يحقق رسالته التي يعمل من أجلها؛ وهي إعادة الانضباط إلى الأسواق.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيهما إلى مليونَي جنبه والحبس وًفقًا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كل المحافظات ليل نهار.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، لافتًا إلى أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

ووجه عبد المعطي رسالة إلى التجار ومقدمي الخدمات، الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أية ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مشددًا على أن القانون سيطبق على كل المخالفين، مخاطبًا المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك على مدى الساعة وبجميع محافظات الجمهورية لملاحقة المحتكرين ومحترفي رفع الأسعار والمصانع غير المرخصة.

وأوضح رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة؛ سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم "الواتس آب" (01281661880)، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.